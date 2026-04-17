Visite du patrimoine militaire Site de Toulbroc’h XVIIe au XXe Locmaria-Plouzané
Visite du patrimoine militaire Site de Toulbroc’h XVIIe au XXe Locmaria-Plouzané jeudi 13 août 2026.
Locmaria-Plouzané
Visite du patrimoine militaire Site de Toulbroc’h XVIIe au XXe
Site de Toulbroc’h Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Le site militaire de Toulbroc’h est proposé à la visite historique du lieu. Site très riche d’histoire, vous pourrez déambuler et profiter des commentaires avisés de Janick, de l’association Locmaria patrimoine de notre commune. Il est important d’être très bien chaussé car certains passages sont escarpés. .
Site de Toulbroc’h Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09
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English : Visite du patrimoine militaire Site de Toulbroc’h XVIIe au XXe
L’événement Visite du patrimoine militaire Site de Toulbroc’h XVIIe au XXe Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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