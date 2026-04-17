Locmaria-Plouzané

Visite du patrimoine militaire Site de Toulbroc’h XVIIe au XXe

Site de Toulbroc’h Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Le site militaire de Toulbroc’h est proposé à la visite historique du lieu. Site très riche d’histoire, vous pourrez déambuler et profiter des commentaires avisés de Janick, de l’association Locmaria patrimoine de notre commune. Il est important d’être très bien chaussé car certains passages sont escarpés. .

Site de Toulbroc’h Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09

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English : Visite du patrimoine militaire Site de Toulbroc’h XVIIe au XXe

L’événement Visite du patrimoine militaire Site de Toulbroc’h XVIIe au XXe Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE