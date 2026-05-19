Plouezoc’h

Concert de Ayaka Matsuda

Chapelle Saint-Antoine Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ayaka Matsuda se produit régulièrement depuis ses 16 ans dans des multiples festivals internationaux notamment le festival Chopin à Nohant, le Festival international de piano de la Roque d’Anthéron, le Festival de l’Epau, le Festival Syrinx et le Festival Scarbo. Elle donne des récitals solo aussi bien en France qu’au Japon, dont elle est originaire. Particulièrement attirée par la musique de Frédéric Chopin et Gabriel Fauré, elle interprète lors d’une tournée à Tokyo l’intégrale des ballades, préludes et nocturnes du premier ainsi que l’intégrale des nocturnes du second, ce qui lui confère une grande réputation au Japon dans l’interprétation de ces compositeurs.

Au programme

Récital de piano Chopin.

Les 24 préludes, les nocturnes, la polonaise etc.. .

Chapelle Saint-Antoine Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Ayaka Matsuda Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BAIE DE MORLAIX