Pardon de Saint-Antoine Route de Saint Antoine Plouezoc’h
dimanche 26 juillet 2026 · Route de Saint Antoine · Plouezoc'h
Informations pratiques
Plouezoc’h
Pardon de Saint-Antoine
Route de Saint Antoine Chapelle Saint-Antoine Plouezoc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le pardon de Saint-Antoine sera célébré à la chapelle Saint-Antoine. Nous vous attendons nombreux pour cette célébration vivante, dont la tradition remonte à l’origine de la chapelle (XVIème siècle).
A noter qu’il y aura aussi un pardon à Saint Gonven le 09/08 et le 23/08 à Saint-Mélar. .
Route de Saint Antoine Chapelle Saint-Antoine Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Pardon de Saint-Antoine Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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