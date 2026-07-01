Pardon de Saint-Antoine Route de Saint Antoine Plouezoc’h

Informations pratiques

Plouezoc’h

Pardon de Saint-Antoine

Route de Saint Antoine Chapelle Saint-Antoine Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le pardon de Saint-Antoine sera célébré à la chapelle Saint-Antoine. Nous vous attendons nombreux pour cette célébration vivante, dont la tradition remonte à l’origine de la chapelle (XVIème siècle).

A noter qu’il y aura aussi un pardon à Saint Gonven le 09/08 et le 23/08 à Saint-Mélar. .

Route de Saint Antoine Chapelle Saint-Antoine Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Pardon de Saint-Antoine Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BAIE DE MORLAIX