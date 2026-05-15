Visite ostréicole, une expérience bretonne ! La Palud Plouezoc’h

Plouezoc’h

Visite ostréicole, une expérience bretonne !

La Palud L’Huîtrier Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20

Visite commentée, par la guide professionnelle Michèle François, du chantier ostréicole de Christine et Philippe Bigois L’Huîtrier au port du Dourduff-en-Mer. Visite conclue par une dégustation d’huîtres sur place et rencontre avec les ostréiculteurs.

– Tarifs 10€ par adulte, 5€ par enfant de 4 à 12 ans.

– Réservation et règlement obligatoires en amont auprès de l’office de tourisme de Plougasnou.

– Livret ludique pour les enfants fourni sur simple demande lors de l’inscription.

– Rendez-vous à 10h30 devant la maison rose de L’Huîtrier sur le port du Dourduff-en-Mer à Plouezoc’h (Merci de patienter à l’extérieur, ne pas entrer dans la boutique). .

La Palud L’Huîtrier Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

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English : Visite ostréicole, une expérience bretonne !

L’événement Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX