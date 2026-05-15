Visite ostréicole, une expérience bretonne ! La Palud Plouezoc’h
Visite ostréicole, une expérience bretonne ! La Palud Plouezoc’h jeudi 16 juillet 2026.
Plouezoc’h
Visite ostréicole, une expérience bretonne !
La Palud L’Huîtrier Plouezoc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20
Visite commentée, par la guide professionnelle Michèle François, du chantier ostréicole de Christine et Philippe Bigois L’Huîtrier au port du Dourduff-en-Mer. Visite conclue par une dégustation d’huîtres sur place et rencontre avec les ostréiculteurs.
– Tarifs 10€ par adulte, 5€ par enfant de 4 à 12 ans.
– Réservation et règlement obligatoires en amont auprès de l’office de tourisme de Plougasnou.
– Livret ludique pour les enfants fourni sur simple demande lors de l’inscription.
– Rendez-vous à 10h30 devant la maison rose de L’Huîtrier sur le port du Dourduff-en-Mer à Plouezoc’h (Merci de patienter à l’extérieur, ne pas entrer dans la boutique). .
La Palud L’Huîtrier Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46
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L’événement Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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