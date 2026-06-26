Concert de Balashnikov Rue de Porz Ar Vag Plomodiern
Concert de Balashnikov Rue de Porz Ar Vag Plomodiern mardi 14 juillet 2026.
Plomodiern
Concert de Balashnikov
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Chez Tatabel, concert de Balashnikov.
Pensez à réserver (de préférence par SMS) si vous souhaitez manger sur place ! .
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 84 10 18 07
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English :
L’événement Concert de Balashnikov Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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