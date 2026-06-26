Concert de Balashnikov Rue de Porz Ar Vag Plomodiern mardi 14 juillet 2026.

Plomodiern

Concert de Balashnikov

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Chez Tatabel, concert de Balashnikov.

Pensez à réserver (de préférence par SMS) si vous souhaitez manger sur place ! .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 84 10 18 07

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English :

L’événement Concert de Balashnikov Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE