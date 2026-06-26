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Concert de Balashnikov Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

Concert de Balashnikov Rue de Porz Ar Vag Plomodiern mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Rue de Porz Ar Vag
Adresse
Chez Tatabel
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif

Plomodiern

Concert de Balashnikov

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Chez Tatabel, concert de Balashnikov.
Pensez à réserver (de préférence par SMS) si vous souhaitez manger sur place !   .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 84 10 18 07 

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English :

L’événement Concert de Balashnikov Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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