Informations pratiques

Noyal-Pontivy

Concert de Bayan accordéon des pays de l’est

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :

2026-07-21

De Bach à la musique traditionnelle d’Europe de l’Est.

Virtuose ukrainien Bogdan Nesterenko nous invite pour un concert original. De la puissante Toccata et fugue de J.S. Bach au vertigineux concerto Hiver d’A. Vivaldi, en passant par les rythmes dansants et nostalgiques amenés de son Ukraine natale… .

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Bayan accordéon des pays de l’est Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté