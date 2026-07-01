Concert de Bayan accordéon des pays de l’est Noyal-Pontivy
mardi 21 juillet 2026 · Noyal-Pontivy
Informations pratiques
Noyal-Pontivy
Concert de Bayan accordéon des pays de l’est
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 21:30:00
Date(s) :
2026-07-21
De Bach à la musique traditionnelle d’Europe de l’Est.
Virtuose ukrainien Bogdan Nesterenko nous invite pour un concert original. De la puissante Toccata et fugue de J.S. Bach au vertigineux concerto Hiver d’A. Vivaldi, en passant par les rythmes dansants et nostalgiques amenés de son Ukraine natale… .
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35
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English :
L’événement Concert de Bayan accordéon des pays de l’est Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté