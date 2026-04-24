Saint-Denis-d’Oléron

Concert de Ben Epic

Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Rejoignez-nous sur l’esplanade du port de Saint-Denis pour une parenthèse festive avec Ben Epic Cover Songs. Venez profiter de l’ambiance, des stands et de la musique face à l’océan !

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Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

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English : Ben Epic concert

Join us on the Saint-Denis harbor esplanade for a festive interlude with Ben Epic Cover Songs. Come and enjoy the atmosphere, stalls and music overlooking the ocean!

L’événement Concert de Ben Epic Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes