Concert de Ben Epic Saint-Denis-d’Oléron
Concert de Ben Epic Saint-Denis-d’Oléron vendredi 21 août 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Concert de Ben Epic
Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Rejoignez-nous sur l’esplanade du port de Saint-Denis pour une parenthèse festive avec Ben Epic Cover Songs. Venez profiter de l’ambiance, des stands et de la musique face à l’océan !
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Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
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English : Ben Epic concert
Join us on the Saint-Denis harbor esplanade for a festive interlude with Ben Epic Cover Songs. Come and enjoy the atmosphere, stalls and music overlooking the ocean!
L’événement Concert de Ben Epic Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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