Concert de Bonjour Bourgeons au Café Moderne

2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Concert du duo Bonjour Bourgeons dans le cadre de Ligam, la nouvelle saison du Café Moderne une proposition musicale singulière autour des mots, des voix et du quotidien rural.

–

Rendez-vous le dimanche 15 mars à partir de 17h au Café Moderne pour le concert de Bonjour Bourgeons, proposé dans le cadre de Ligam, la nouvelle saison du Café Moderne.

La musique de Bonjour Bourgeons s’ancre dans une vie de village partagée, une complicité artistique et un désir de faire vivre l’art au cœur du quotidien. Les textes, écrits à quatre mains et chantés en français, mettent en lumière des vies modestes et rurales, à distance des récits dominants de la musique populaire.

Avec Lisa Langlois et Claire Ledru (harmonium à pédales, accordéon, tùn tùn, voix).

Participation libre et consciente .

2 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie lemoderne@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Bonjour Bourgeons duo as part of Ligam, Café Moderne’s new season: a singular musical proposal based on words, voices and everyday rural life.

L’événement Concert de Bonjour Bourgeons au Café Moderne Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)