Informations pratiques

Bourg

Concert de Bourg Arts et Vins Amanda FAVIER, violon et Elodie SOULARD, accordéon

Château de la Citadelle de Bourg Bourg Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

SAISON ARTISTIQUE BOURG ARTS ET VINS LES MUSICALES DE L ESTUAIRE 2026-2027

Le 9 Octobre le DUO Amanda FAVIER Violon et Elodie SOULARD Accordéon, artistes aux 15 prix internationaux et français thème Viva Espagna au programme, De Falla, Granados, Albéniz….

Amanda Favier Dernièrement, elle a créé aux cotés du Trio Sōra le Triple concerto de Kelly-Marie Murphy à l’auditorium de Radio France avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck et a retrouvé l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

Elodie Soulard Elle a sorti en 2015 un premier disque en solo, intitulé Portraits sous le label NoMadMusic, puis en 2022 Les Saisons où elle interprète une transcription originale pour accordéon de l’œuvre de Tchaïkovsky.

Dégustations des vins des Côtes de Bourg après le concert dans une ambiance très conviviale. .

Château de la Citadelle de Bourg Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

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English : Concert de Bourg Arts et Vins Amanda FAVIER, violon et Elodie SOULARD, accordéon

L’événement Concert de Bourg Arts et Vins Amanda FAVIER, violon et Elodie SOULARD, accordéon Bourg a été mis à jour le 2026-07-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme