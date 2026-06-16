Concert de Caravage Saint-Pierre-sur-Erve
Concert de Caravage Saint-Pierre-sur-Erve samedi 19 septembre 2026.
Saint-Pierre-sur-Erve
Concert de Caravage
Eglise de Saint Pierre Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les journées du Patrimoine,L’ENSEMBLE CARAVAGE est à Saint Pierre sur Erve
Pour les journées du Patrimoine, l’Ensemble Caravage composé de sept musiciens professionnels (piano, clarinette, flûte traversière et quatuor à cordes) donnera un concert dans l’église de Saint Pierre sur Erve. Le programme sera composé d’oeuvres de Turina (compositeur espagnol du début XX°), de Grandval (compositrice française du XIX°) et de Debussy.
Le concert débutera à 20h30.
Auparavant, pour 10 euros, vous pourrez vous restaurer au Bistrot.
Organisé par le comité des fêtes de St Pierre-sur-Erve .
Eglise de Saint Pierre Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 13 35 29 president@cdf.saint-pierre-sur-erve.org
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English :
For Heritage Days, the CARAVAGE ENSEMBLE will be in Saint-Pierre-sur-Erve
L’événement Concert de Caravage Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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