Saint-Pierre-sur-Erve

Concert de Caravage

Eglise de Saint Pierre Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les journées du Patrimoine,L’ENSEMBLE CARAVAGE est à Saint Pierre sur Erve

Pour les journées du Patrimoine, l’Ensemble Caravage composé de sept musiciens professionnels (piano, clarinette, flûte traversière et quatuor à cordes) donnera un concert dans l’église de Saint Pierre sur Erve. Le programme sera composé d’oeuvres de Turina (compositeur espagnol du début XX°), de Grandval (compositrice française du XIX°) et de Debussy.

Le concert débutera à 20h30.

Auparavant, pour 10 euros, vous pourrez vous restaurer au Bistrot.

Organisé par le comité des fêtes de St Pierre-sur-Erve .

Eglise de Saint Pierre Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 13 35 29 president@cdf.saint-pierre-sur-erve.org

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English :

For Heritage Days, the CARAVAGE ENSEMBLE will be in Saint-Pierre-sur-Erve

L’événement Concert de Caravage Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons