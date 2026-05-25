LES PEINTRES DANS LA RUE ET LA FÊTE DES LUMIÈRES Saint-Pierre-sur-Erve
LES PEINTRES DANS LA RUE ET LA FÊTE DES LUMIÈRES Saint-Pierre-sur-Erve samedi 15 août 2026.
Saint-Pierre-sur-Erve
LES PEINTRES DANS LA RUE ET LA FÊTE DES LUMIÈRES
Le bourg Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
La Petite Cité de Caractère s’illumine de 7 000 bougies à la tombée de la nuit.
Toute la journée exposition d’oeuvres d’arts In Situ IX avec présence de nombreux artistes. Animations au Moulin de Gô (cuisson et vente de pain)…
À partir de 8 h concours des Peintres dans la Cité neuf catégories, ouvert à tout niveau, tout âge.
A 17 h vote du public puis remise des prix du concours des Peintres dans la Cité
2 concerts en journée David Blyss, Jameuze
2 concerts en Soirée: DaDa, La fanfare de Stefko
A la tombée de la nuit, illumination du village par plus de 7000 bougies
Restauration et buvette sur place.
Manifestation organisée par le comité des fêtes de Saint Pierre-sur-Erve. .
Le bourg Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 76 79
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English :
The Petite Cité de Caractère is lit up with 7,000 candles at nightfall.
L’événement LES PEINTRES DANS LA RUE ET LA FÊTE DES LUMIÈRES Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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