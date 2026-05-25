Saint-Pierre-sur-Erve

LES PEINTRES DANS LA RUE ET LA FÊTE DES LUMIÈRES

Le bourg Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

La Petite Cité de Caractère s’illumine de 7 000 bougies à la tombée de la nuit.

Toute la journée exposition d’oeuvres d’arts In Situ IX avec présence de nombreux artistes. Animations au Moulin de Gô (cuisson et vente de pain)…

À partir de 8 h concours des Peintres dans la Cité neuf catégories, ouvert à tout niveau, tout âge.

A 17 h vote du public puis remise des prix du concours des Peintres dans la Cité

2 concerts en journée David Blyss, Jameuze

2 concerts en Soirée: DaDa, La fanfare de Stefko

A la tombée de la nuit, illumination du village par plus de 7000 bougies

Restauration et buvette sur place.

Manifestation organisée par le comité des fêtes de Saint Pierre-sur-Erve. .

Le bourg Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 76 79

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English :

The Petite Cité de Caractère is lit up with 7,000 candles at nightfall.

L’événement LES PEINTRES DANS LA RUE ET LA FÊTE DES LUMIÈRES Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons