Écriture en plein air une balade pour inspirer vos mots Rdv devant le bistrot Saint-Pierre-sur-Erve
Rdv devant le bistrot Place de l’église Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
2026-06-07
Respirer, marcher, observer… et écrire.
L’atelier du Pigeon vole propose une sortie littéraire au cœur de Saint Pierre sur Erve avec son expo in situ, son moulin, sa rivière, son église, son vieux pont et bien entendu le cœur du village, son bistrot !
Au fil d’une promenade ponctuée de haltes, de brèves propositions d’écriture invitent chacun à poser ses mots sur le papier. Le partage reste libre et bienveillant, sans exigence de niveau ni pression.
Cette expérience accessible à tous permet de découvrir l’écriture autrement, stimulée par la marche et le contact avec la nature.
À prévoir carnet, stylo et tenue adaptée à la météo. (annulé en cas du pluie).
Rdv devant le bistrot Place de l’église Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 94 86 38 atelier-lepigeonvole@hotmail.com
