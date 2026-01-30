Moulin de Gô Moulin de Gô Saint-Pierre-sur-Erve

Moulin de Gô

Moulin de Gô 280 Route de Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

2026-05-24

Venez flâner au bord de l’Erve et découvrir le charme du Moulin de Gô !

Tous les dimanches après-midi, du 24 mai au 23 août 2026, le Moulin de Gô, à Saint-Pierre-sur-Erve, vous ouvre ses portes pour un moment de détente au cœur du patrimoine.

Promenez-vous le long de la rivière, admirez les bâtiments historiques et laissez-vous imprégner de l’atmosphère unique d’un moulin encore vivant.

Un lieu idéal pour les familles, les amis ou les curieux de patrimoine, pour profiter d’une pause au grand air, au bord de l’eau. .

Moulin de Gô 280 Route de Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 71 53 93 contact@moulindego.com

English :

Come and stroll along the banks of the Erve and discover the charm of the Moulin de Gô!

