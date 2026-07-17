Concert de carillon, Église Notre-Dame-de-la-Drèche, Lescure-d’Albigeois

Informations pratiques

Concert de carillon Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame-de-la-Drèche Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert de carillon

Église Notre-Dame-de-la-Drèche 250, impasse Notre dame de la Drèche, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 0563537500 Visite du Sanctuaire Notre Dame de la Drèche avec son musée liturgique et son musée missionnaire

Concert de carillon

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