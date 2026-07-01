Repas canard et bal occitan, Salle Communale Moïse David, Lescure-d’Albigeois (81), Lescure-d’Albigeois
samedi 27 février 2027 · Salle Communale Moïse David, Lescure-d'Albigeois (81) · Lescure-d'Albigeois
Informations pratiques
Repas canard et bal occitan Samedi 27 février 2027, 19h30 Salle Communale Moïse David, Lescure-d’Albigeois (81) Tarn
environ 55 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-27T19:30:00+01:00 – 2027-02-28T00:00:00+01:00
Fin : 2027-02-27T19:30:00+01:00 – 2027-02-28T00:00:00+01:00
BaL OCCITAN ET REPAS CANARD
source: Repas canard et bal occitan – AgendaTrad
Salle Communale Moïse David, Lescure-d’Albigeois (81) Rue des Loisirs
Salle Communale Moïse David, 81380 Lescure-d’Albigeois, France Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2027-02/repas-canard-et-bal-occitan.bh2qhysg »}]
avec Los d’Endacòm baltrad balfolk