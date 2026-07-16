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AGENDA · Truchtersheim

Concert de Caritas Alsace Kochersberg-Ackerland Truchtersheim

dimanche 18 octobre 2026 · Truchtersheim

Concert de Caritas Alsace Kochersberg-Ackerland Truchtersheim

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
rue de l'Eglise
Ville
67370 Truchtersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Truchtersheim

Concert de Caritas Alsace Kochersberg-Ackerland

rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Concert donné par Caritas à l’église de Truchtersheim.
L’équipe Caritas-Alsace du Kochersberg-Ackerland est heureuse de vous inviter à son concert avec la chorale de Rumersheim.

Entrée libre avec plateau. 0  .

rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 60 34 71 

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English :

Concert presented by Caritas at the church in Truchtersheim.

L’événement Concert de Caritas Alsace Kochersberg-Ackerland Truchtersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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