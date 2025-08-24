Ferme ouverte et concour de labour Truchtersheim
Ferme ouverte et concour de labour Truchtersheim dimanche 2 août 2026.
Truchtersheim
Ferme ouverte et concour de labour
10 rue des Roses Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Les JA de Truchtersheim vous concocte un dimanche plus que festif grâce à l’ambiance conviviale du proposé par le concours de labour. De quoi passer un moment agréable en famille ou entre amis !
Les Jeunes Agriculteurs de Truchtersheim vous font découvrir la ferme Kieffer à Behlenheim, une ferme laitière typique du Kochersberg.
Programme
A partir de 10h marché du terroir,
Jeux pour enfants (chateaux gonflables, coloriages, petits tracteurs, jeu de piste…)
Exposition de tracteurs anciens et récents,
Visite libre de la ferme,
Balades à cheval,
Repas Bibeleskäse (Alsace Lait), galette de pommes de terre, Palette fumé, Grillades Frites. Tartes flambées à partir de 17h.
Un feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit. 0 .
10 rue des Roses Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est ja.truch67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Truchtersheim Young Farmers’ Association is planning a festive Sunday thanks to the friendly atmosphere of the ploughing competition. A great time to spend with family and friends!
L’événement Ferme ouverte et concour de labour Truchtersheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Truchtersheim (Bas-Rhin)
- Soirée Loto Truchtersheim 23 mai 2026
- Promenade gourmande de l’ESP Truchtersheim 24 mai 2026
- Soirée tartes flambées à la Ferme Boime-Daul Truchtersheim 24 mai 2026
- Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Zell am Harmersbach, Hahn und Henne Truchtersheim 27 mai 2026
- Match SATH vs Toulon Truchtersheim 27 mai 2026