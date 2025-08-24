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Ferme ouverte et concour de labour Truchtersheim

Ferme ouverte et concour de labour Truchtersheim

Ferme ouverte et concour de labour Truchtersheim dimanche 2 août 2026.

Adresse : 10 rue des Roses

Ville : 67370 Truchtersheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0

Truchtersheim

Ferme ouverte et concour de labour

10 rue des Roses Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Les JA de Truchtersheim vous concocte un dimanche plus que festif grâce à l’ambiance conviviale du proposé par le concours de labour. De quoi passer un moment agréable en famille ou entre amis !
Les Jeunes Agriculteurs de Truchtersheim vous font découvrir la ferme Kieffer à Behlenheim, une ferme laitière typique du Kochersberg.

Programme

A partir de 10h marché du terroir,

Jeux pour enfants (chateaux gonflables, coloriages, petits tracteurs, jeu de piste…)

Exposition de tracteurs anciens et récents,

Visite libre de la ferme,

Balades à cheval,

Repas Bibeleskäse (Alsace Lait), galette de pommes de terre, Palette fumé, Grillades Frites. Tartes flambées à partir de 17h.

Un feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit. 0  .

10 rue des Roses Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est   ja.truch67@gmail.com

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English :

The Truchtersheim Young Farmers’ Association is planning a festive Sunday thanks to the friendly atmosphere of the ploughing competition. A great time to spend with family and friends!

L’événement Ferme ouverte et concour de labour Truchtersheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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