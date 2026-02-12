Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Journée festive

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Journée festive organisée par le Club Vosgien du Kochersberg.

Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim. Une journée festive, dont le lieu sera donné ultérieurement, est organisée le 5 août prochain. 0 .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 03 22 20 cvk67370@gmail.com

English :

Festive day organized by the Club Vosgien du Kochersberg.

