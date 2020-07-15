CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU Le Poujol-sur-Orb
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU Le Poujol-sur-Orb mercredi 15 juillet 2026.
Le Poujol-sur-Orb
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU
Guinguette Voie verte Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
le Mercredi 15 juillet à 20h
Concert de chansons françaises avec Evan et Nunu
Le trio vous invite à un voyage à travers la chanson française, dans un esprit guinguette.
Un accordéon, deux voix, une guitare..; de quoi rassembler toute les génrations autour d’un moment festif, joyeux t convivial!
Gratuit, tout public
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
le Mercredi 15 juillet à 20h
Concert de chansons françaises avec Evan et Nunu
Le trio vous invite à un voyage à travers la chanson française, dans un esprit guinguette. De Renaud à Piaf ou encore Brassens, La rue Kétanou, Aznavour, Les ogres de Barback… 100 ans de chansons françaises revisitées.
Un accordéon, deux voix, une guitare..; de quoi rassembler toute les génrations autour d’un moment festif, joyeux t convivial!
Gratuit, tout public .
Guinguette Voie verte Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 97 83 05 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS
Free outdoor performances
Wednesday, July 15 at 8:00 p.m.
French chanson concert with Evan and Nunu
The trio invites you on a journey through French songs, in the spirit of a guinguette.
An accordion, two voices, a guitar… enough to bring all generations together for a festive, joyful, and friendly time!
Free, all ages
L’événement CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Le Poujol-sur-Orb (Hérault)
- MARCHÉ NOCTURNE Le Poujol-sur-Orb 11 juillet 2026
- CONCERT LYRIQUE Le Poujol-sur-Orb 12 août 2026
- MARCHE AUX VINS ET À LA BIÈRE Le Poujol-sur-Orb 18 octobre 2026
- MARCHE SINISTRE Le Poujol-sur-Orb 1 novembre 2026
- MARCHE DE NOËL Le Poujol-sur-Orb 12 décembre 2026