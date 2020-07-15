Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU Le Poujol-sur-Orb

CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU Le Poujol-sur-Orb mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Guinguette Voie verte

Ville : 34600 Le Poujol-sur-Orb

Département : Hérault

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Le Poujol-sur-Orb

CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU

Guinguette Voie verte Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur

le Mercredi 15 juillet à 20h
Concert de chansons françaises avec Evan et Nunu
Le trio vous invite à un voyage à travers la chanson française, dans un esprit guinguette.
Un accordéon, deux voix, une guitare..; de quoi rassembler toute les génrations autour d’un moment festif, joyeux t convivial!
Gratuit, tout public
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur

le Mercredi 15 juillet à 20h
Concert de chansons françaises avec Evan et Nunu
Le trio vous invite à un voyage à travers la chanson française, dans un esprit guinguette. De Renaud à Piaf ou encore Brassens, La rue Kétanou, Aznavour, Les ogres de Barback… 100 ans de chansons françaises revisitées.
Un accordéon, deux voix, une guitare..; de quoi rassembler toute les génrations autour d’un moment festif, joyeux t convivial!
Gratuit, tout public   .

Guinguette Voie verte Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 97 83 05 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS
Free outdoor performances

Wednesday, July 15 at 8:00 p.m.
French chanson concert with Evan and Nunu
The trio invites you on a journey through French songs, in the spirit of a guinguette.
An accordion, two voices, a guitar… enough to bring all generations together for a festive, joyful, and friendly time!
Free, all ages

L’événement CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Le Poujol-sur-Orb (Hérault)