Le Poujol-sur-Orb

CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU

Guinguette Voie verte Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES

Spectacles gratuits en extérieur

le Mercredi 15 juillet à 20h

Concert de chansons françaises avec Evan et Nunu

Le trio vous invite à un voyage à travers la chanson française, dans un esprit guinguette.

Un accordéon, deux voix, une guitare..; de quoi rassembler toute les génrations autour d’un moment festif, joyeux t convivial!

Gratuit, tout public

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES

Spectacles gratuits en extérieur

le Mercredi 15 juillet à 20h

Concert de chansons françaises avec Evan et Nunu

Le trio vous invite à un voyage à travers la chanson française, dans un esprit guinguette. De Renaud à Piaf ou encore Brassens, La rue Kétanou, Aznavour, Les ogres de Barback… 100 ans de chansons françaises revisitées.

Un accordéon, deux voix, une guitare..; de quoi rassembler toute les génrations autour d’un moment festif, joyeux t convivial!

Gratuit, tout public .

Guinguette Voie verte Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 97 83 05 20

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English :

EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS

Free outdoor performances

Wednesday, July 15 at 8:00 p.m.

French chanson concert with Evan and Nunu

The trio invites you on a journey through French songs, in the spirit of a guinguette.

An accordion, two voices, a guitar… enough to bring all generations together for a festive, joyful, and friendly time!

Free, all ages

L’événement CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES EVAN ET NUNU Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB