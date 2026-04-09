Le Poujol-sur-Orb

MARCHÉ NOCTURNE

Voie Verte Passa Païs Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08 2026-08-22

L’association l’Authentik Grand Orb vous invite à découvrir des artisans-créateurs locaux & En Avant Guinguette lors du Marché nocturne organisé au Poujol sur Orb.

L’association l’Authentik Grand Orb vous invite à découvrir des artisans-créateurs locaux & En Avant Guinguette lors du Marché nocturne organisé au Poujol sur Orb de 17h à 22h .

Voie Verte Passa Païs Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 7 70 15 60 76

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English : MARCHÉ NOCTURNE

The Authentik Grand Orb association invites you to discover local craftsmen and designers & En Avant Guinguette at the Night Market in Le Poujol sur Orb.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB