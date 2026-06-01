Concert de chant Beröm Torxé
Concert de chant Beröm Torxé jeudi 18 juin 2026.
Torxé
Concert de chant Beröm
église Torxé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Concert Mozaïka chant choral avec le cheffe de choeur Agnès Joïka.
Chants du coeur de tous pays et de toutes les couleurs !
en cas de pluie église de Le Mung.
.
église Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 95 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Concert de chant Beröm Torxé a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Torxé (Charente-Maritime)
- Soirée festive Guinguette des Borderies La guinguette des Borderies Torxé 19 juin 2026
- Boutonne nautique et ludique Torxé 28 juin 2026
- Brocante Torxé 13 septembre 2026
- Concours de belote Torxé 19 septembre 2026