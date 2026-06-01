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Concert de chant Beröm Torxé

Concert de chant Beröm Torxé jeudi 18 juin 2026.

Adresse : église

Ville : 17380 Torxé

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Torxé

Concert de chant Beröm

église Torxé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Concert Mozaïka chant choral avec le cheffe de choeur Agnès Joïka.
Chants du coeur de tous pays et de toutes les couleurs !
en cas de pluie église de Le Mung.
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église Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 95 11 

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L’événement Concert de chant Beröm Torxé a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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