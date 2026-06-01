Torxé

Concert de chant Beröm

église Torxé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Concert Mozaïka chant choral avec le cheffe de choeur Agnès Joïka.

Chants du coeur de tous pays et de toutes les couleurs !

en cas de pluie église de Le Mung.

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église Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 95 11

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English :

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L’événement Concert de chant Beröm Torxé a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge