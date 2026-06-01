Soirée festive Guinguette des Borderies La guinguette des Borderies Torxé
Soirée festive Guinguette des Borderies La guinguette des Borderies Torxé vendredi 19 juin 2026.
Torxé
Soirée festive Guinguette des Borderies
La guinguette des Borderies 169 rue des Picverts Torxé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
A la guinguette les borderies à Torxé un endroit merveilleux avec un accueil chaleureux on vous attend les amis pour passer un excellent moment agréable autour d’un bon repas.
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La guinguette des Borderies 169 rue des Picverts Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 78 05 46
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English :
At the guinguette les borderies in Torxé a wonderful place with a warm welcome awaits you friends to spend an excellent pleasant moment around a good meal.
L’événement Soirée festive Guinguette des Borderies Torxé a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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