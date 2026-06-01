Soirée festive Guinguette des Borderies La guinguette des Borderies Torxé vendredi 19 juin 2026.

Torxé

Soirée festive Guinguette des Borderies

La guinguette des Borderies 169 rue des Picverts Torxé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A la guinguette les borderies à Torxé un endroit merveilleux avec un accueil chaleureux on vous attend les amis pour passer un excellent moment agréable autour d’un bon repas.

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La guinguette des Borderies 169 rue des Picverts Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 78 05 46

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English :

At the guinguette les borderies in Torxé a wonderful place with a warm welcome awaits you friends to spend an excellent pleasant moment around a good meal.

L’événement Soirée festive Guinguette des Borderies Torxé a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge