Granville

Concert de chant choral

Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert de chant choral avec programme varié (chanson contemporaine, gospell, chant sacré, chant du monde…) et pièces instrumentales.

Participation libre. .

Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 73 00 71 claudinedanet@orange.fr

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English : Concert de chant choral

L’événement Concert de chant choral Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer