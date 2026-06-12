Concert de chant choral Granville
Concert de chant choral Granville samedi 1 août 2026.
Granville
Concert de chant choral
Rue Saint-Nicolas Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Concert de chant choral avec programme varié (chanson contemporaine, gospell, chant sacré, chant du monde…) et pièces instrumentales.
Participation libre. .
Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 73 00 71 claudinedanet@orange.fr
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English : Concert de chant choral
L’événement Concert de chant choral Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer
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