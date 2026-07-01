Concert de chant choral, Manoir de la Baronnie, Boischampré
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Baronnie · Boischampré
Informations pratiques
Concert de chant choral Samedi 19 septembre, 16h00 Manoir de la Baronnie Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Ancien prieuré bénédictin, le manoir de la Baronnie a abrité aussi un tribunal d’ancien régime. Eléments architecturaux du 11ème siècle au 16ème siècle.
Un concert de chant choral sera organisé le samedi 19 septembre à 16 heures.
Manoir de la Baronnie 2 rue de la Baronnie, Marcei, 61570 Boischampré Boischampré 61570 Orne Normandie Ancien prieuré et tribunal d’ancien régime, architecture du XIe au XVIe siècle. Parking municipal près de l’église.
Ancien prieuré bénédictin, le manoir de la Baronnie a abrité aussi un tribunal d’ancien régime. Eléments architecturaux du 11ème siècle au 16ème siècle.
Pascal Trouilly
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