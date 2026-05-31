Visite guidée des jardins et du château, Château de Sassy, Boischampré
Visite guidée des jardins et du château, Château de Sassy, Boischampré samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée des jardins et du château 19 et 20 septembre Château de Sassy Orne
4€ >12 ans, gratuit enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite des jardins et du château de Sassy.
Château de Sassy 28 Route de Sassy, 61570 Boischampré, France Boischampré 61570 Orne Normandie 0233353266 https://chateaudesassy.fr/ Les pavillons d’entrée sont du XVIIe siècle. Le château a été reconstruit au XVIIIe siècle. La chapelle date de la fin du XVIIIe siècle. L’aile sud (bibliothèque du chancelier Pasquier) a été reconstruite en 1850. L’aile nord et les communs ont été reconstruits en 1910. Le jardin à la française a été aménagé en 1920. G7
Visite des jardins et du château de Sassy.
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