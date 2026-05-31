Visite guidée des jardins et du château, Château de Sassy, Boischampré

Visite guidée des jardins et du château 19 et 20 septembre Château de Sassy Orne

4€ >12 ans, gratuit enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des jardins et du château de Sassy.

Château de Sassy 28 Route de Sassy, 61570 Boischampré, France Boischampré 61570 Orne Normandie 0233353266 https://chateaudesassy.fr/ Les pavillons d’entrée sont du XVIIe siècle. Le château a été reconstruit au XVIIIe siècle. La chapelle date de la fin du XVIIIe siècle. L’aile sud (bibliothèque du chancelier Pasquier) a été reconstruite en 1850. L’aile nord et les communs ont été reconstruits en 1910. Le jardin à la française a été aménagé en 1920. G7

Visite des jardins et du château de Sassy.

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