Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs Saint Christophe le Jajolet Boischampré dimanche 26 juillet 2026.

Boischampré

Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs

Saint Christophe le Jajolet Route de Sassy Boischampré Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Á partir de 9h marche, déjeuner sous les tilleuls et animations diverses.

Á 15h0 messe et bénédictions des voyageurs. .

Saint Christophe le Jajolet Route de Sassy Boischampré 61570 Orne Normandie +33 2 33 35 31 41

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English : Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs

L’événement Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs Boischampré a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom