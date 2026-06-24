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Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs Saint Christophe le Jajolet Boischampré

Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs Saint Christophe le Jajolet Boischampré dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Saint Christophe le Jajolet
Adresse
Route de Sassy
Ville
61570 Boischampré
Département
Orne
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Boischampré

Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs

Saint Christophe le Jajolet Route de Sassy Boischampré Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Á partir de 9h marche, déjeuner sous les tilleuls et animations diverses.
Á 15h0 messe et bénédictions des voyageurs.   .

Saint Christophe le Jajolet Route de Sassy Boischampré 61570 Orne Normandie +33 2 33 35 31 41 

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English : Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs

L’événement Pélerinage d’été des automobilistes et des voyageurs Boischampré a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom

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