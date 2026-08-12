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AGENDA · Mouret

Concert de chant choral Mouret

dimanche 27 septembre 2026 · Mouret

Concert de chant choral Mouret

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
12330 Mouret
Département
Aveyron
Tarif

Mouret

Concert de chant choral

Mouret Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

à l’église de Mousset (commune de Mouret) dimanche 27 septembre à 17h Sous la direction d’Isabelle Bessiere La chorale clandestine
Avec la collaboration de l’association Sauvegarde Patrimoine Mouret   .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 6 84 01 32 14 

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English :

The Church of Mousset (in the town of Mouret) — Sunday, September 27, at 5:00 p.m. — Conducted by Isabelle Bessiere: The Clandestine Choir

L’événement Concert de chant choral Mouret a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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