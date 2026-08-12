Informations pratiques

Mouret

Concert de chant choral

Mouret Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

à l’église de Mousset (commune de Mouret) dimanche 27 septembre à 17h Sous la direction d’Isabelle Bessiere La chorale clandestine

Avec la collaboration de l’association Sauvegarde Patrimoine Mouret .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 6 84 01 32 14

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English :

The Church of Mousset (in the town of Mouret) — Sunday, September 27, at 5:00 p.m. — Conducted by Isabelle Bessiere: The Clandestine Choir

L’événement Concert de chant choral Mouret a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)