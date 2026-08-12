Concert de chant choral Mouret
dimanche 27 septembre 2026 · Mouret
Informations pratiques
Mouret
Concert de chant choral
Mouret Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
à l’église de Mousset (commune de Mouret) dimanche 27 septembre à 17h Sous la direction d’Isabelle Bessiere La chorale clandestine
Avec la collaboration de l’association Sauvegarde Patrimoine Mouret .
Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 6 84 01 32 14
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English :
The Church of Mousset (in the town of Mouret) — Sunday, September 27, at 5:00 p.m. — Conducted by Isabelle Bessiere: The Clandestine Choir
L’événement Concert de chant choral Mouret a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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