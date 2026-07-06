Concert de chant Marnhagues-et-Latour
jeudi 27 août 2026 · Marnhagues-et-Latour
Informations pratiques
Marnhagues-et-Latour
Concert de chant
Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Concert déambulatoire organisé dans le cadre du stage musical La Clé des Champs .
La clé des champs est un stage de musique qui réunit 65 jeunes musiciens, de 7 à 17 ans, venus de toute la France, au hameau de Moulès, en Aveyron.
Tous les jours ils suivent au minimum quatre heures de répétition. Ils sont encadrés par Emmanuelle Locastro, Anne Sorbardère et Steven Hébrant, aidés par Heidi Cicone. Depuis 23 ans, ce stage se conclut par 3 concerts, dont un au Château de Latour sur Sorgues.
Le programme est éclectique musique baroque, classique, jazz.
Venez encourager ces musiciens en herbe et partager leur enthousiasme.
A 16h, au château de Latour sur Sorgues .
Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 6 78 84 78 08 berenice.vanessa@gmail.com
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English :
Ambulatory concert organized as part of the La Clé des Champs music workshop.
L’événement Concert de chant Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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