Informations pratiques

Marnhagues-et-Latour

Projection

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Projection du western Secret Canyon , moyen-métrage tourné dans la vallée de la Sorgue et sur le Larzac durant l’été 2025.

L’équipe du film est constituée d’ami(e)s et de cousin(e)s de Bretagne et d’Aveyron. Férus de théâtre amateur et de cinéma, ils ont relevé le défi fantaisiste de réaliser un film en une semaine, avec des moyens rudimentaires.

L’histoire se déroule en 1860 à la frontière du Kansas et du Missouri. Victime d’un vol crapuleux, Martha entame un voyage initiatique avec son amie Susan. Elles vont vivre un road-trip à hauteur de rivière, de chevaux et de pistes perdues. Quels secrets vont-elles découvrir ? Quelles rencontres vont forger leur destin ? Une ode à l’amitié, à la beauté de la nature et à une Amérique de bande dessinée.

L’équipe du film sera présente pour un échange convivial après la projection.

Scénario et réalisation Nicolas Bonnafé, Elisa Rozven et la troupe Les Tréteaux de la Bertoune . Avec Magali Kerneuve et Soazing Dumas.

Musique originale Juan Luis, Avec les chevaux de l’écurie Qualina à Moulès (Fondamente)

RDV 17h au Château de Latour .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11

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English :

Screening of the western Secret Canyon , a medium-length film shot in the Sorgue valley and Larzac in the summer of 2025.

L’événement Projection Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)