Informations pratiques

Marnhagues-et-Latour

Soirée concert

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

« El locutorio Itinérante » Duo Musiques d’Amérique Latine et du monde

El locutorio itinerante est un projet musical voyageur formé par Amélie como la peli chanteuse, guitariste, compositrice et Francisco multi-instrumentiste et compositeur. «El locutorio» invite les auditeurs et auditrices à voyager dans la mémoire musicale du monde.

Ce projet se veut à la fois poétique, politique et historique, car le voyage se fait aussi bien dans le temps, l’espace et les mots.

Dès 20h, au Château de Latour sur Sorgues .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr

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English :

« El locutorio Itin%E9rante » Latin American and World Music Duo

L’événement Soirée concert Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)