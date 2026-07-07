Soirée concert Marnhagues-et-Latour
vendredi 28 août 2026 · Marnhagues-et-Latour
Informations pratiques
Marnhagues-et-Latour
Soirée concert
Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
« El locutorio Itinérante » Duo Musiques d’Amérique Latine et du monde
El locutorio itinerante est un projet musical voyageur formé par Amélie como la peli chanteuse, guitariste, compositrice et Francisco multi-instrumentiste et compositeur. «El locutorio» invite les auditeurs et auditrices à voyager dans la mémoire musicale du monde.
Ce projet se veut à la fois poétique, politique et historique, car le voyage se fait aussi bien dans le temps, l’espace et les mots.
Dès 20h, au Château de Latour sur Sorgues .
Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr
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English :
« El locutorio Itin%E9rante » Latin American and World Music Duo
L’événement Soirée concert Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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