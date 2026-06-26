Marnhagues-et-Latour

Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-07

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Rendez-vous au Château chaque vendredi soir. L’ascension vaut le détour !

Cet été, vivez une expérience unique au cœur du patrimoine ! Tous les vendredis soirs d’août, partez pour une visite du Château suivie d’un moment au sommet de la tour.

Une fois au sommet, installez-vous face à une vue imprenable sur la vallée et profitez d’un moment convivial dans un cadre exceptionnel.

A l’accueil et au sommet dégustez, admirez, savourez… comme vous ne l’avez jamais fait !

En parallèle du bar, une petite restauration est proposée sur place.

Entre amis, en famille ou par curiosité, venez visiter le château et profiter d’une soirée pas comme les autres – partage, rencontres et des saveurs à découvrir !

A partir de 18h au Château de Latour sur Sorgues

=> Réserver votre expérience Castel Hour en ligne 9 .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie

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English :

Rendezvous at the Château every Friday evening. The climb is well worth the detour!

L’événement Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)