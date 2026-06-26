Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs Marnhagues-et-Latour
Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs Marnhagues-et-Latour vendredi 7 août 2026.
Marnhagues-et-Latour
Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs
Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-07
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Rendez-vous au Château chaque vendredi soir. L’ascension vaut le détour !
Cet été, vivez une expérience unique au cœur du patrimoine ! Tous les vendredis soirs d’août, partez pour une visite du Château suivie d’un moment au sommet de la tour.
Une fois au sommet, installez-vous face à une vue imprenable sur la vallée et profitez d’un moment convivial dans un cadre exceptionnel.
A l’accueil et au sommet dégustez, admirez, savourez… comme vous ne l’avez jamais fait !
En parallèle du bar, une petite restauration est proposée sur place.
Entre amis, en famille ou par curiosité, venez visiter le château et profiter d’une soirée pas comme les autres – partage, rencontres et des saveurs à découvrir !
A partir de 18h au Château de Latour sur Sorgues
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Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie
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English :
Rendezvous at the Château every Friday evening. The climb is well worth the detour!
L’événement Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)