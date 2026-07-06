Repas de l’association Marnhagues-et-Latour
dimanche 9 août 2026 · Marnhagues-et-Latour
Informations pratiques
Marnhagues-et-Latour
Repas de l’association
Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Moment gourmand et convivial au château autour d’un repas partagé.
Au menu un cadre historique, une ambiance détendue et un repas placé sous les signe du partage. La rencontre commencera par un apéritif, parfait pour discuter, se retrouver en toute simplicité.
Sur réservation
Au Château de Latour dès 12h. .
Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11
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English :
A convivial gourmet meal at the château.
L’événement Repas de l’association Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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