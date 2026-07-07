Informations pratiques

Marnhagues-et-Latour

Soirée Sud-Américaine

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

Concert à prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Chef’Hervé, passionné de tango et de cuisine, rencontre le Duo Vazquez-Aceituno (chant, guitare et percussions d’Abya Yala).

Ils vous proposent une soirée chaleureuse, colorée et passionnée. Au programme, assiette composée d’ingrédients locaux/bio aux accents d’Amérique du Sud et chants du Rio de la Plata et des Andes.

Dès 19h, au Château de Latour sur Sorgues

Réservations du repas auprès de Chef’ Hervé .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 6 22 39 89 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chef Hervé, who is passionate about tango and cooking, meets the Vazquez-Aceituno Duo (vocals, guitar, and percussion from Abya Yala).

L’événement Soirée Sud-Américaine Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)