Soirée Sud-Américaine Marnhagues-et-Latour
mardi 11 août 2026 · Marnhagues-et-Latour
Informations pratiques
Marnhagues-et-Latour
Soirée Sud-Américaine
Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – – EUR
Concert à prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Chef’Hervé, passionné de tango et de cuisine, rencontre le Duo Vazquez-Aceituno (chant, guitare et percussions d’Abya Yala).
Ils vous proposent une soirée chaleureuse, colorée et passionnée. Au programme, assiette composée d’ingrédients locaux/bio aux accents d’Amérique du Sud et chants du Rio de la Plata et des Andes.
Dès 19h, au Château de Latour sur Sorgues
Réservations du repas auprès de Chef’ Hervé .
Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 6 22 39 89 08
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English :
Chef Hervé, who is passionate about tango and cooking, meets the Vazquez-Aceituno Duo (vocals, guitar, and percussion from Abya Yala).
L’événement Soirée Sud-Américaine Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)