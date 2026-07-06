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AGENDA · Marnhagues-et-Latour

Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca Marnhagues-et-Latour

samedi 8 août 2026 · Marnhagues-et-Latour

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Ville
12540 Marnhagues-et-Latour
Département
Aveyron
Tarif

Marnhagues-et-Latour

Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Une soirée en hommage à K.O.P.
Un monde naïf, parfois brut s’y déploie où s’entrelacent fantaisie, onirisme, poésie et humour.
Artistes
Myriam Petiot dessins, stylo bille/acrylique. Gravue sur pack de lait.
Michel Brassac sculptures, recyclage/papier mâché
K.O.P. Peintures acrylique/encre. Tableaux bois/pâte autodurcissante
Mélie Cauhapé Scultpures, papier mâché

A 18h, au château de Latour sur Sorgues   .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11  latour.chateau@orange.fr

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English :

An evening in tribute to K.O.P.

L’événement Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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