Informations pratiques

Marnhagues-et-Latour

Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca

Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une soirée en hommage à K.O.P.

Un monde naïf, parfois brut s’y déploie où s’entrelacent fantaisie, onirisme, poésie et humour.

Artistes

Myriam Petiot dessins, stylo bille/acrylique. Gravue sur pack de lait.

Michel Brassac sculptures, recyclage/papier mâché

K.O.P. Peintures acrylique/encre. Tableaux bois/pâte autodurcissante

Mélie Cauhapé Scultpures, papier mâché

A 18h, au château de Latour sur Sorgues .

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr

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English :

An evening in tribute to K.O.P.

L’événement Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)