Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca Marnhagues-et-Latour
samedi 8 août 2026 · Marnhagues-et-Latour
Informations pratiques
Marnhagues-et-Latour
Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca
Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Une soirée en hommage à K.O.P.
Un monde naïf, parfois brut s’y déploie où s’entrelacent fantaisie, onirisme, poésie et humour.
Artistes
Myriam Petiot dessins, stylo bille/acrylique. Gravue sur pack de lait.
Michel Brassac sculptures, recyclage/papier mâché
K.O.P. Peintures acrylique/encre. Tableaux bois/pâte autodurcissante
Mélie Cauhapé Scultpures, papier mâché
A 18h, au château de Latour sur Sorgues .
Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11 latour.chateau@orange.fr
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English :
An evening in tribute to K.O.P.
L’événement Vernissage de l’exposition I a Quicòm Que Truca Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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