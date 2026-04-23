Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain

Ascain

Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta

Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:15:00

fin : 2026-07-07 22:45:00

Date(s) :

2026-07-07

Concert de chants basque. .

Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

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English : Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta

L’événement Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque