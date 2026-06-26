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Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain

Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain

Pelote main nue Rue Ernest Fourneau Ascain lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Rue Ernest Fourneau
Adresse
Fronton Pampi Laduche
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Pelote main nue

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06 22:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Partie de pelote à main nue
Ibarburu Gabi Iratzoqui Inaki
Laduche Jon Gonzalez Oihan   .

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  azkaindarrakbat@yahoo.fr

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English : Pelote main nue

L’événement Pelote main nue Ascain a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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