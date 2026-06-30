Voyage sensoriel Pepita Galerie Ascain

Ascain

Voyage sensoriel

Pepita Galerie 206 chemin Marzeneko Tartia Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Récital au chapeau de l’artiste Noelia Ibanez mezzo de Gazteis. Un voyage enivrant in vivo avec quelques surprises bien sûr.

Le programme détaillé sera présenté prochainement. .

Pepita Galerie 206 chemin Marzeneko Tartia Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 56 94

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English : Voyage sensoriel

L’événement Voyage sensoriel Ascain a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque