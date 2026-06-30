UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Voyage sensoriel Pepita Galerie Ascain

Voyage sensoriel Pepita Galerie Ascain

Voyage sensoriel Pepita Galerie Ascain jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Pepita Galerie
Adresse
206 chemin Marzeneko Tartia
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Voyage sensoriel

Pepita Galerie 206 chemin Marzeneko Tartia Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Récital au chapeau de l’artiste Noelia Ibanez mezzo de Gazteis. Un voyage enivrant in vivo avec quelques surprises bien sûr.
Le programme détaillé sera présenté prochainement.   .

Pepita Galerie 206 chemin Marzeneko Tartia Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 56 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyage sensoriel

L’événement Voyage sensoriel Ascain a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)