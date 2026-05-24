Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain
Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain mardi 7 juillet 2026.
Ascain
Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta
Eglise 1 Place Berria Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:15:00
fin : 2026-07-07 22:45:00
Date(s) :
2026-07-07
C’est à Ascain que le chœur mixte Larrun Kanta a ses racines, la plupart de ses choristes y sont nés et ont une passion commune: le chant basque. .
Eglise 1 Place Berria Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
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English : Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta
L’événement Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Ascain a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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