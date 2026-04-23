Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain
Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain mardi 15 septembre 2026.
Ascain
Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta
Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 21:15:00
fin : 2026-09-15 22:45:00
Date(s) :
2026-09-15
Concert de chants basque. .
Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
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English : Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta
L’événement Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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