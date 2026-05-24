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Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain

Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain

Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain mardi 1 septembre 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 1 Place Berria

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta

Eglise 1 Place Berria Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 21:15:00
fin : 2026-09-01 22:45:00

Date(s) :
2026-09-01

C’est à Ascain que le chœur mixte Larrun Kanta a ses racines, la plupart de ses choristes y sont nés et ont une passion commune: le chant basque.   .

Eglise 1 Place Berria Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  ascain@otpaysbasque.com

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English : Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta

L’événement Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Ascain a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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