Concert de chants basques des chœurs Errepika et Denbora Pasa Eglise Sainte-Marie Anglet

Anglet

Concert de chants basques des chœurs Errepika et Denbora Pasa

Eglise Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Concert des chœurs Errepika et Denbora Pasa.

Créé il y a plus de 30 ans au sein de l’Amicale Lespès à Anglet, le chœur mixte Errepika n’a cessé de grandir pour réunir aujourd’hui une cinquantaine de choristes. Depuis 2018, il est dirigé par Robert Estagnan.

Ce dernier dirige également Denbora Pasa, ensemble vocal fondé au début des années 2000 par un groupe d’hommes issus de la chorale Errepika. Composé d’une quinzaine de choristes, le chœur interprète des chants traditionnels et festifs à quatre voix, principalement en basque, a cappella ou accompagnés à la flûte et à la guitare.

À l’occasion de ce concert, Errepika et Denbora Pasa uniront leurs voix pour partager avec le public toute la richesse et l’émotion de leur répertoire, à travers de magnifiques pièces interprétées avec passion. .

Eglise Sainte-Marie 31 avenue de la Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert de chants basques des chœurs Errepika et Denbora Pasa

L’événement Concert de chants basques des chœurs Errepika et Denbora Pasa Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet