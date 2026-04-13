Informations pratiques

Paimpont

Concert de Chants Celtes Abbaye de Paimpont

3 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Dimanche 09 août à 17h, Gaël vous invite à un voyage onirique entre chants traditionnels celtes et compositions personnelles accompagnée de sa harpe. Dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Paimpont, cette soirée hors du temps saura vous faire voyager et repartir les oreilles pleines de bons souvenirs !

Participation libre .

3 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Concert de Chants Celtes Abbaye de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de Brocéliande