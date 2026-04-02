Paimpont

La Randonnée des Légendes

La Touche-Guérin Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

15 personnes par groupe maximum,

10 kilomètres de marche dans la lande et la forêt,

6 heures hors du temps, au coeur de la nature,

5 épisodes de la Geste arthurienne

2 temps autour de l’écosystème forestier, de sa préservation,

1 conteuse armée d’une harpe.

Venez découvrir la randonnée des Légendes, l’une des plus longues balades contées de Brocéliande une journée sans reprendre ni car ni voiture, en petit groupe au coeur de la forêt, via un trajet unique et épique qui mêle musique, geste arthurienne et aventure…

Le trajet Morgan & Arthur passe par la plupart des hauts-lieux de Brocéliande (la crête du Dragon Rouge, l’Hôtié de Viviane, le Siège de Merlin, le rocher de Morgan, l’église du Graal, l’Arbre d’Or, le Miroir aux Fées, le Val sans Retour et le Tombeau du Géant). J’y conte les légendes des naissances de Morgan la Fée et de son demi-frère, le roi Arthur, mais surtout de leur relation compliquée, entre amour fraternel et fracture familiale. .

La Touche-Guérin Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 63 83 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Randonnée des Légendes Paimpont a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme de Brocéliande