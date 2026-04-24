Paimpont

Les Marchés Enchantés

Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18

Derrière les étals des Marchés Enchantés, des artisans locaux proposent des créations uniques faites à la main, alliant qualité et savoir-faire. C’est l’occasion de découvrir des produits locaux et durables, et de rapporter un souvenir authentique du pays de Brocéliande.

On y trouve notamment une grande variété d’objets céramique, bois, cuir, textile, bijoux, décoration, vêtements ou encore couteaux artisanaux. Des produits de bien-être sont aussi proposés, comme des bougies, savons ou huiles essentielles à base de plantes locales.

L’univers artistique est également mis en avant avec peintures, livres, illustrations et créations inspirées de la nature et de l’univers fantastique de Brocéliande. Plus de cinquante artisans se relaient tout l’été dans ce cadre naturel entre étang et forêt. .

Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 06 76 92

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English :

L’événement Les Marchés Enchantés Paimpont a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande