Paimpont

Fête de l’étang Vent des BLOB

2T Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez participer à une multitude d’activités sur l’eau à l’occasion de la Fête de l’étang à Paimpont le samedi 13 Juin 2026 !

Au programme

10h 12h30 Une matinée sportive sous le signe de l’eau et du vent régate sur Funboat(R), relais épreuves de pagaies autres surprises sur l’eau sur inscription

Dès 12h30 Un après-midi consacré aux loisirs et à la découverte

– Concours de caisses à savon flottantes (OFNI = Objets Flottants Non Identifiés) défi, originalité, flottaison, parcours… ; autant de bons moment pour les participants que pour le public

– Locations d’embarcations à prix libre paddle, canoë, kayak, pédalo. Voiliers uniquement pour les navigateurs avec expérience

– Stands, ateliers et jeux proposés par nos partenaires

– Conte et musique

Entrée libre

Buvette sur place et espace de pique-nique avec barbecues à disposition .

2T Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 43 34 04 52

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English :

L’événement Fête de l’étang Vent des BLOB Paimpont a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Brocéliande