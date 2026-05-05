Spectacle Surcouf de la Compagnie Sacékripa. Orga La Loggia Blob – Base Nautique de Paimpont Paimpont Samedi 4 juillet, 16h30

C’est du cirque, du risque, de l’humidité et une grande humanité.

C’est du cirque, du risque, de l’humidité et une grande humanité.

Ils arrivent au rythme de l’eau, on pourrait presque penser qu’ils imposent leur rythme à l’eau.

Ils arrivent de loin, peut-être depuis longtemps, ensemble.

Le spectacle aura lieu ici, sur ce radeau, stable, petit mais suffisant, s’il flotte jusqu’au bout, jusqu’au salut final.

Ça va commencer, bientôt, pas tout de suite, il reste encore quelques incontournables préparatifs, importants et dérisoires…

Ça raconte, l’instabilité, la grande nécessité de s’accrocher et de se soutenir. La paisible apparence des tempêtes intérieures.

Le besoin de garder le cap quand tout vacille sous le poids de l’incertitude.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T17:30:00.000+02:00

1



Blob – Base Nautique de Paimpont Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

