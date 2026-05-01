Merlin aux sources de Barenton Balade contée en Brocéliande Paimpont
Merlin aux sources de Barenton Balade contée en Brocéliande Paimpont dimanche 10 mai 2026.
Paimpont
Merlin aux sources de Barenton Balade contée en Brocéliande
Lieu-dit Folle Pensée Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:15:00
fin : 2026-05-10 17:15:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-17
Balade contée en forêt de Brocéliande
Venez profiter d’une balade contée avec Jean Le Raconte’Art pour découvrir la vie et les aventures de Merlin.
Enchanteur, druide, devin… Tout le monde croit le connaître, et pourtant…
Entre magie, prophéties et secrets oubliés, laissez-vous conter les grandes étapes de sa vie.
Point d’intérêt
• La Fontaine de Barenton et son eau bouillonnante, lieu de rencontre entre Merlin et la fée Viviane
Informations pratiques
• Boucle de 3km
• Départ depuis le hameau de Folle Pensée (35380 Paimpont)
• Chemin de terre non adapté aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes ; prévoir un porte-bébé pour les jeunes enfants
• Recommandé pour petits et grands enfants à partir de 5 ans
• Nos amis les animaux sont acceptés, tenus en laisse .
Lieu-dit Folle Pensée Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 56 18 56
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English :
L’événement Merlin aux sources de Barenton Balade contée en Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Brocéliande
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