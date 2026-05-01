Balade contée Il était une fois Brocéliande Paimpont
Balade contée Il était une fois Brocéliande Paimpont vendredi 8 mai 2026.
Paimpont
Balade contée Il était une fois Brocéliande
Parking P1 Rue des forges Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 13:30:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !
Sur les terres légendaires du Val sans Retour et de la fontaine de Barenton, partez à l’aventure aux côtés d’Yvain, Lancelot, Morgane et bien d’autres !
A partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7ans un billet gratuit doit être pris obligatoirement)
Programme Fontaine de Barenton et Val Sans Retour (balade de 6 km à pied environ sentiers avec dénivelés, jusqu’à 20%).
Rendez-vous au parking P1 office de tourisme de la rue des Forges à Paimpont.
INFORMATIONS PRATIQUES:
– Déplacement en navette.
– Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé à grimper,…) et porte-bébé (impraticable en poussette ).
– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.
– Réservation fortement conseillée sur le site internet. .
Parking P1 Rue des forges Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade contée Il était une fois Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Brocéliande
À voir aussi à Paimpont (Ille-et-Vilaine)
- Visite guidée de l’abbaye de Paimpont Paimpont 6 mai 2026
- Bagad de LANN-BIHOUE Paimpont 16 mai 2026
- Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club aux Jardins de Brocéliande Paimpont 23 mai 2026
- Songe en sous-bois et atelier face sleeve / Bombe platine (35) aux Jardins de Brocéliande Paimpont 24 mai 2026
- Randonnée Festi Gourmande de Paimpont Paimpont 7 juin 2026