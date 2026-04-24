Paimpont

Songe en sous-bois et atelier face sleeve / Bombe platine (35) aux Jardins de Brocéliande

Les Jardins de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

à 15h, Sieste musicale contemplative

Confortablement installés, laissez-vous bercer par le murmure délicat des rivières, les chants mélodieux des oiseaux et les crépitements des disques vinyles…

45 minutes, tout public

à 16h, Atelier Face sleeve

En utilisant une pochette de disque qui contient un visage, vous devrez vous mettre en scène… L’idée est détourner l’objet, comme s’il était un prolongement du reste de votre corps… En somme, la pochette/masque est totalement intégrée à l’image créée !

75 minutes, tout public .

Les Jardins de Brocéliande Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Songe en sous-bois et atelier face sleeve / Bombe platine (35) aux Jardins de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Brocéliande