Songe en sous-bois et atelier face sleeve / Bombe platine (35) aux Jardins de Brocéliande Paimpont
Songe en sous-bois et atelier face sleeve / Bombe platine (35) aux Jardins de Brocéliande Paimpont dimanche 24 mai 2026.
Paimpont
Songe en sous-bois et atelier face sleeve / Bombe platine (35) aux Jardins de Brocéliande
Les Jardins de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
à 15h, Sieste musicale contemplative
Confortablement installés, laissez-vous bercer par le murmure délicat des rivières, les chants mélodieux des oiseaux et les crépitements des disques vinyles…
45 minutes, tout public
à 16h, Atelier Face sleeve
En utilisant une pochette de disque qui contient un visage, vous devrez vous mettre en scène… L’idée est détourner l’objet, comme s’il était un prolongement du reste de votre corps… En somme, la pochette/masque est totalement intégrée à l’image créée !
75 minutes, tout public .
Les Jardins de Brocéliande Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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English :
L’événement Songe en sous-bois et atelier face sleeve / Bombe platine (35) aux Jardins de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Brocéliande
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