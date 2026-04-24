Paimpont

Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club aux Jardins de Brocéliande

Les Jardins de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Exposition et découverte du bonsaï

À Bréal-sous-Montfort, il existe un petit groupe de passionnés du bonsaï… le Brocéliande Bonsaï Club!

Un grand nombre de bonsaïs seront exposés au public tout le week-end. Découvrez l’art de l’arbre miniature taille artistique, modelage, essences variées …

Le Japon s’invite aux Jardins de Brocéliande N’hésitez pas à venir échanger avec les membres de l’association, ils se feront un plaisir de partager leurs connaissances! .

Les Jardins de Brocéliande Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club aux Jardins de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Brocéliande