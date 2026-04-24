Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club aux Jardins de Brocéliande Paimpont
Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club aux Jardins de Brocéliande Paimpont samedi 23 mai 2026.
Paimpont
Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club aux Jardins de Brocéliande
Les Jardins de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Exposition et découverte du bonsaï
À Bréal-sous-Montfort, il existe un petit groupe de passionnés du bonsaï… le Brocéliande Bonsaï Club!
Un grand nombre de bonsaïs seront exposés au public tout le week-end. Découvrez l’art de l’arbre miniature taille artistique, modelage, essences variées …
Le Japon s’invite aux Jardins de Brocéliande N’hésitez pas à venir échanger avec les membres de l’association, ils se feront un plaisir de partager leurs connaissances! .
Les Jardins de Brocéliande Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
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English :
L’événement Exposition végétale avec le Brocéliande Bonsaï club aux Jardins de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Brocéliande
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